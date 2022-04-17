شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني تشارك لأول مرة في الأفراح بمسلسل المشوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل المشوار عن مشاركة دينا الشربيني للمرة الأولى في الأفراح مع صديقتها عزة (ندى موسى)، حيث ذهبت ورد (دينا الشربيني) معها إلى أحد الأفراح من أجل أن تقف بجانبها في صراعها مع شامل (أحمد صفوت) وسماح، ولكنها لم ترقص أو تفعل أي شيء حتى لا تتشاجر مع زوجها ماهر (محمد رمضان).

وتشاجرت ورد مع ماهر؛ بسبب طلبها المتكرر للانتقال من شقة شامل، ولكن دائمًا ما يؤجل ماهر الأمر ولا يبحث بشكل جدّي عن شقة أخرى، وفي الوقت نفسه أصبحت غير واثقة في علاقته مع عزة، بسبب نظراتهما المريبة.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وتدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.