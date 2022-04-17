شكرا لقرائتكم خبر عن "انحراف" الحلقة 16 .. روجينا في مأزق وتتناول فساد أستاذ جامعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الحلقة الماضية من مسلسل "انحراف" جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خاصة أنها تلقى الضوء على قضية استئجار الأرحام، لتتصاعد الأحداث خلال الحلقة الـ16 من المسلسل بشكل مثير حول تورط أستاذ جامعي "يجسده ميدو عادل" في القضية، هذا إلى جانب وقوع حور الشخصية التي تقدمها روجينا في مأزق كبير بسبب زوجها الضابط شريف نوح "يقدمة أحمد صفوت" خلال الأحداث.

تبدأ أحداث الحلقة الـ16 من المسلسل، باستكمال حكاية "شهد" تجسدها الفنانة "سما إبراهيم"، والتي كشفت عن قيامها باستئجار رحمها لحمل طفل من أب وأم آخرين، ولكن المفاجأة التي حملتها حلقة اليوم، وهو قيام الدكتور أمير عادل الأستاذ الجامعي"يقدمة ميدو عادل"، الذي قام باستئجار رحم شهد بعد وفاة الجنين داخل بطنها عاقبها بإزالة الرحم منها عن عمد دون علمها، كنوع من أنواع العقاب لها بسبب وفاة طفلة داخل بطنها، وحكت شهد كل هذه التفاصيل في بث مباشر لإحدى المواقع الالكترونية، والتي فور انتهاء الحديث في البث المباشر انتشرت القضية بشكل كبير خلال مواقع التواصل الاجتماعي بأحداث المسلسل.

تنتقل الأحداث بعد ذلك إلى الجامعة التي يدرس فيها أمير عادل، وتداول الفيديو بين الطلاب في الجامعة ليصل الأمر إلى مسامع رئيس القسم التي يعمل مدرسا بها، وتصبح قضية شهد قضية رأي عام، وينكر الدكتور أمير كل التهم التي يوجهها له رئيس قسمه بالجامعة يؤكد له بأنه ليس هو الشخص الذي تقدمه السيدة صاحبة الفيديو الذي ذُكر فيه اسمه، وتدّعي أنه السبب في استئصال رحمها، ثم يعود إلى منزله ويجد استدعاء من النيابة بخصوص قضية شهد.

وعلى جانب آخر يستطيع الضابط شريف نور"أحمد صفوت"، أن يصل إلى الهاكر الذي قام بتعطيل كاميرا الفندق لتتم عملية قتل سالم "عبد العزيز مخيون"، ويطلب منه أن يبلغه عن أي معلومات تخص السيدة التي قامت بقتله داخل غرفته، كما تقع الدكتور حور"روجينا" في مأزق خاصة بعدما ذهب إلى زوجها شريف مركز الشرطة ووجدت هناك جارة هدير والتي تتعرف عليها، ولكن حور تنكر معرفتها بها، ولكن الشك يكون دخل في نفس شريف، خاصة أنه أخبر حور أن الجرائم التي تحدث خلال هذه الفترة غريبة والرابط بينهم هو أن القاتل سيدة.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية فيصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.







يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.