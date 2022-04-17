شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 .. أحمد عز يطلب من ميرنا نور الدين مقابلة والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 من مسلسل الاختيار 3 خطة الجماعة الإرهابية، حين فكروا في إنشاء مجمع مدني في قصر الرئاسة بعابدين ليكون تابعا لمكتب الإرشاد.

ودار حوار بين أحمد عز وميرنا نور الدين التي تجمع بينهما قصة حب ضمن أحداث المسلسل، حيث أكد لها أنه غيور جدا، وطلب منها مقابلة والدها بعد رجوعه من سيناء وتحديد ميعاد له.





وعقد العقيد مصطفى ضابط المخابرات الحربية، ويجسد دوره الفنان أحمد السقا، مع ضباطه اجتماعا لسماع تسجيل مهم لعناصر تكفيرية.

وتناولت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل الاختيار 3 تسريبا ظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن القيادي بحركة 6 أبريل أحمد ماهر ودار كلام بين مرسى والمرشد كالتالى:

مرسي: المسألة لا تتجاوز 500 - 600 ألف مش أكتر من كده.. الأولتراس مزود عدد المشاركة و6 أبريل لما يجمعوا أنفسهم، أحمد ماهر يوم الجمعة لما الإخوان اتكاتروا على الساعة 6 بعد الساعة 4 دي جه يقول ياجماعة الواد رجع في كلامه.. بعد ما كان عمال يقول.. الأخ سامعه بوداني بيقوله دي فرصتنا.

المرشد: نكسر الإخوان

مرسي: أحمد ماهر اللي عمال يعمل كده

المرشد: بيوشوشوا لبعض والله، قاله دي فرصتنا نكسر الإخوان.

مرسي: لما بدأ الناس تيجي العيال فاضية بتاخد فلوس أومال بياكلوا منين دول.

المرشد: لأ وبقالهم وضعية والناس كلها بتتكلم عليهم

مرسي: وبعدين يعمل كده دلوقتي وهتلاقيه الساعة 10 طالع في الفضائيات وعمال يوزع الاتهامات والتوجيهات المسألة دي عايزة تتلم

وتناولت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل الاختيار3 مشهدا بين القيادي الإخواني خيرت الشاطر "خالد الصاوى" ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي "ياسر جلال"، وطلب الأول مقابلة اللواء حجازي مدير المخابرات الحربية ليجد أمامه الفريق السيسي.

وقال السيسي للشاطر: “نبعت نجيب غداء.. إزيك وإزي الأسرة، وبعدها غادر الشاطر المكان وقال السيسي: فاكرنا تلامذة.





وكشفت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "مجلس الشعب" أحداثا كشف مخطط الإخوان، حيث عزم أحمد السقا كلا من كريم عبد العزيز وأحمد عز على كشرى، حيث روى ذكرياتهم مع أكلة الكشري.

وقال العقيد مروان "السقا" إنه تناول الكشري آخر مرة يوم محاولة اقتحام عناصر الشغب والإخوان وزارة الدفاع، حيث كشف تواجده العقيد مروان بصحبة الضابط زكريا يونس وقت محاولة الاقتحام.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.