شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر جيتس تحتفل بمرور 6 أشهر على زواجها من نايل نصار: "القيام بالحياة معك أمر ممتع للغاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت جينيفر جيتس، ابنة الملياردير الأمريكى بيل جيتس، بمرور 6 أشهر على زواجها من الفارس المصرى نايل نصار، ونشرت صورة من حفل الزفاف تجمعهما معًا عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها: "6 أشهر من الزواج، باقى العمر كله معك، القيام بالحياة معك أمر ممتع للغاية".



حساب جينفر جيتس على انستجرام

بينما أعاد نايل نصار نشر بوست جينفر جيتس عبر استورى حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "6 أشهر ومستمرين".



حساب نايل نصار على انستجرام

ودائما ماتحرص جينفر جيتس على الاحتفال بالمناسبات مع زوجها نايل نصار، حيث سبق ان احتفلت بيوم الفلانتين وأول عيد ميلاد لنايل نصار بعد زواجهما، ، ونشرت جينفر، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، صورة تجمعهما من حفل الزفاف، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لزوجي.. أحبك بلا نهاية".



جينفر جيتس

ويأتى هذا فيما احتفل نايل نصار - فى وقت سابق - بمناسبة عيد الشكر مع زوجته جينفر جيتس، ابنة المليادرير الأمريكى بيل جيتس، والذى يعد الاحتفال الأول لهما معًا بعد الزواج، ونشر نصار مجموعة صور مع زوجته خلال احتفال رومانسى جمعهما، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "شكرا جزيلا لهذا اليوم وكل يوم.. أولاً وقبل كل شىء لزوجتى الرائعة جينفر.. وكلبنا الصغير إيرل، ولأفضل فريق من الأشخاص والخيول، وأخيراً أتمنى الصحة والسعادة لجميع أفراد عائلتنا وأصدقائنا.. عيد شكر سعيد للجميع".

وتزوجت جينيفر، البالغة من العمر 25 عامًا، من الفارس المصرى نايل نصار، البالغ من العمر 30 عامًا، في 16 أكتوبر 2021 ، في حفل عقد في مزرعة الزوجين بويستشستر بمدينة نيويورك التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار بمدينة نيويورك.