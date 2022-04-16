شكرا لقرائتكم خبر عن نوادر النجوم فى رمضان.. عندما قادت مريم فخر الدين أتوبيساً لإنقاذ زملائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيراً ما يتعرض الإنسان لبعض المواقف التى لا ينساها فى شهر رمضان بسبب مواعيد الإفطار والسحور أو بسبب ظروف الصيام ومتطلبات العمل، وتبقى من هذه الأحداث مواقف كثيرة لا تفارق ذاكرة صاحبها ويذكرها كلما هل عليه شهر رمضان.

وتعرض نجوم الزمن الجميل للعديد من هذه المواقف التى ظلوا يتذكرونها دائما ، ومنها ما حدث مع الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين والتى كانت مرتبطة بتصوير فيلم ليلة غرام الذى عرض عام 1951 .

واقتضى العمل فى الفيلم أن يتم تصوير فى الاسكندرية ، فقرر النتج توفيراً للنفقات أن يسافر الفنانون والعاملون بالفيلم بأتوبيس جماعى فى الطريق الصحراوى.

واعترضت مريم فخر الدين لأن السائق صائم ويمكن أن يمثل قيادته للسيارة فى هذه الظروف لحدوث أخطار لفريق العمل فى الطريق، ولكن المنتج هدأ من روعها مؤكداً ان السائق محترف والطريق أمان ولن يحدث شيئاً وأنها تشعر بالقلق بشكل مبالغ فيه.

ونفذ الفنانون والعاملون بالفيلم ما طلبه المنتج وانطلقوا فى السيارة الكبيرة إلى الإسكندرية ، ولكن حدث ما تنبأت به الفنانة الكبيرة ، وشعر ركاب الأتوبيس من الفنانين والعاملية بالسيارة تنحرف يميناً وشمالاً أثناء السير فى الطريق الصحراوى حتى كادت تنحرف وتتحطم ، وانطلقت صرخاتهم لتوقظ السائق الذى غلبه النوم فى أخر لحظة قبل أن تنقلب السيارة ، وشعرت مريم فخر الدين بالخوف الشديد وتحدثت ع المنتج وهى غاضبة لأن ما حذرت منه حدث بالفعل وكاد فريق العمل يتعرض لحادث كبير.

وأصرت الفنانة الكبيرة أن يتنحى السائق النعسان عن قيادة السيارة حتى لا يغلبه النوم مرة أخرى، وصممت أن تقود هى السيارة بنفسها بدلاً منه ، وبالفعل نفذ المنتج رغبتها، وتنحى السائق ليجلس مكانها بينما جلست هى على عجلة القيادة وانطلقت تقود السيارة بينما استكمل السائق نومه العميق.