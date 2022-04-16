إليسا تحتفل بـ"سبت النور بهذه الطريقة "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المطربة اللبنانية إليسا بـ"سبت النور"، الموافق اليوم 16 أبريل الجاري.

ونشرت إليسا صورة المسيح، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت :"المسيح قام، حقا قام، ونحن شهود على ذلك".

وشاركت إليسا في حفل جوائز joy awards، الذي أقيم يوم 27 يناير الماضي في المملكة العربية السعودية.

وشهدت فقرة إليسا إعادة الفنانة الراحلة داليدا للحياة عبر تقنية الهولوجرام، لتشاركها إليسا الغناء، أمام كوكبة من نجوم الفن بالوطن العربي الذين حضروا الحفل، بينهم: حسن الرداد، إيمي سمير غانم، دنيا سمير غانم، وليد توفيق، هاني شاكر، محمد عبده، رامز جلال، ليلى علوي، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، نادين نسيب نجيم، كاظم الساهر، كارمن بصيبص، محمد هنيدي، محمد سعد، عمرو يوسف، كما شهد الحفل حضور النجم العالمي جون ترافولتا والنجم الهندي سلمان خان.