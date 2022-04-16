شريهان تتذكر شقيقها الراحل عمر خورشيد بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت الفنانة شريهان، شقيقها الملحن الراحل عمر خورشيد ببعض الكلمات المؤثرة.

ونشرت شريهان مقطع به صورته، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت عليه :"وحشتني، حيًا تُرزق في قلبي ودعائي وصلاتي يا أخي وأبي وصديقي وحبيبي وكل عمري الماضي والحاضر والقادم، في الفردوس الأعلى إن شاء الله".

ورحل الفنان عمر خورشيد عن عالمنا في 29 مايو 1981.

شريهان واحدة من أشهر نجمات الاستعراض في العالم العربي، اشتهرت بتقديم الفوازير، وقدمت باقة من الأعمال السينمائية الناجحة منها: "المتشردتان، والعشق والدم" وأيضا مسرحيات منها: "سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد علي" وغيرها الكثير من الأعمال.

وكان آخر ظهور فني لشريهان بعد غياب طويل من خلال مسرحية "كوكو شانيل" 2021.