الابراج الاكثر حساسية بطبيعتها .. ابرزها السرطان

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 17 دقيقة

هناك بعض الأشخاص الذين يتعاملون مع مشاكلهم بجزء كبير من الدراما، وطبيعية هذه الأبراج الحساسة، تجعلهم عرضة للشعور بالاكتئاب بشكل كبير، وفي هذا الصدد نقدم أبرز الأبراج التي تعشق الدراما بحسب موقع “the minds journal”.

برج الحوت

مواليد برج الحوت من الأبراج الحساسة للغاية، فمواليد برج الحوت يقمن بالتفكير في كل موقف يتعرض له سواء إيجابي أو سلبي.

برج السرطان

برج السرطان من الأبراج التي تميل بشكل كبير إلى الإصابة بالاكتئاب، فهم من الأشخاص الحساسون للغاية.

برج الجدي

مواليد برج الجدي من الأبراج الحساسة برغم انكاره لذلك معظم الوقت، ولكن مواليد برج الجدي من أبرز الأبراج الحساسة والعاطفية.

يذكر أن الأبراج الفلكية هي تقسيمات دائرة البروج أو مسار الشمس باثني عشر قسم سماوي، وما يُميّزها عن الكوكبات أنها تقسيمات وضعت لتحديد خريطة للسماء مع جميع أجرامها، وهي تجمعات لنجوم مرئية بالعين المجردة، والأبراج هي تقسیمات للدّائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجاً، ويتم تقسيمهم لـ4 مجموعات، وهم الأبراج النارية “برج الحمل، برج الأسد، برج القوس”.

والأبراج المائية “برج السرطان، وبرج الحوت، وبرج العقرب”، والأبراج الهوائية “برج الجوزاء، برج الدلو، برج الميزان”، والأبراج الترابية “برج العذراء، برج الثور، برج الجدي”.