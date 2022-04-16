النجمة يحسم مصير مدربه في الساعات القادمة

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

عُلم أن نادي النجمة، سيحسم قراره بشأن تعيين مدرب جديد للفريق، خلال الساعات المقبلة.

وكان موسى حجيج، قد تقدم باستقالته من تدريب النجمة، عقب العقوبات الكبيرة التي فرضت عليه، وأبرزها إيقافه سنتين.

وقالت مصادر بالنجمة، إن رئيس النادي أسعد صقال، أجرى سلسلة اتصالات بعدة مدربين عرب وأجانب.

وأضاف المصدر: “صقال يفاضل بين مدربيْن من جنسية تونسية وعراقية.. والساعات المقبلة ستكون فاصلة لاختيار اسم المدرب الجديد”.

وعلى صعيد متصل، أجرى النادي سلسلة اتصالات بعدة أندية، من أجل ضم بعض الأجانب إلى صفوف النجمة في كأس الاتحاد الآسيوي 2022، والتي تنطلق في أيار المقبل.