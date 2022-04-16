هل تنتهى قصة حب ولاء مع طارق فى راجعين يا هوى

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القاهرة - سامية سيد - وضعت ولاء "سلمى أبو ضيف" فى خيار صعب في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل راجعين يا هوى، وبعد رجوعها للمنزل من قسم الشرطة، خيرتها والدتها شريفة "أنوشكا" بين أن تبقى على علاقة بطارق "نور خالد النبوى" وعمها بليغ "خالد النبوى" وحينها ستخسر علاقتها مع عائلتها.

أو تنهى علاقتها بطارق وبليغ وتوافق على خطب دكتور وسيم زميل أخيها لتحافظ على علاقتها مع عائلتها واضطرت ولاء إلى المواقفة على طلبات عائلتها، وخطبت بالفعل إلى الدكتور وسيم، وفي الوقت نفسه يجبر طارق على السفر للخليج، هل تنتهي قصة حب ولاء مع طارق أم ستتمكن ولاء من إيجاد حل هذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة.

مسلسل "راجعين يا هوى"، من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.