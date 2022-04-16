شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يوسف يرشح تامر حسنى لتقديم مسيرته المهنية فى عمل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسن يوسف، عن ترحيبه بتقديم النجم تامر حسنى سيرته الذاتيه، وذلك إجابة على سؤال: من ترشح ليجسد مسيرتك الفنية، ليؤكد أن تامر حسنى هو أنسب شخص لتجسيد حياتى المهنية في عمل فنى.

وقال حسن يوسف، في تصريحات تليفزيونية: أتمنى أن يجسد تامر حسني سيرتي الذاتية؛ لأنه أنسب شخص لهذا الدور بسبب موهبته الكبيرة بجانب خفة ظله وهو إنسان مجتهد، ووالده صديقي المقرب.

وأضاف يوسف أن زوجته شمس البارودي لا تغار عليه من المعجبات لأنها متفهمة ظروف المهنة والشهرة، وأنها قررت الاعتزال من نفسها بعد أدائها لمناسك العمرة بالرغم من صغر عمرها حينها حيث كانت 27 عامًا فقط، وفي قمة جمالها ونجاحها الفني وكانت أعلى أجر بين الفنانين، ومع ذلك تخلت عن كل شيء من أجل عائلتها.