وفاة ابن عم المطربة الإماراتية أحلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام عن وفاة نجل عمها هزيم بن أحمد بن هزيم الشامسي.

ونشرت أحلام صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مكتوب عليها: "البقاء لله، أنتقل إلى رحمة الله تعالى ولد عمي هزيم بن أحمد بن هزيم الشامسي".

وعلقت أحلام على الصورة :"(اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ)".

كانت أحلام نشرت عبر حسابها على موقع "إنستجرام" بالتزامن مع شهر رمضان المبارك أكثر من مقطع صوتي لأدعية دينية احتفالا بحلول الشهر الكريم، ولتهنئة جمهورها بالأيام المباركة.