كيف استعدت نانسي عجرم وابنتها ليا لـ "عيد الفصح" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها وجمهورها، استعداداتها للاحتفال بعيد الفصح المجيد الذي يوافق يوم 17 أبريل من كل عام.

ونشرت نانسي، صورا لابنتها (ليا)، عبر (ستوري) حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليا تستعد لتلوين بيض الفصح".

من ناحية أخرى، شاركت نانسي عجرم بغناء تتر مسلسل "يوتيرن"، الذي يعرض في موسم رمضان الحالي.

وتعد مشاركتها في تقديم أغنية المقدمة في مسلسل "يوتيرن" هي الثالثة لها على التوالي، إذ قدمت عام 2020 أغنية مسلسل "سكر زيادة"، وفي عام 2021 شاركت في المسلسل اللبناني "راحو".

يوتيرن بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قيسوني، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.