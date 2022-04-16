اقدم لاعبة اسكواش تدخل موسوعة غينيس.. صور

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 43 دقيقة

أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن امرأة سوفولك صاحبة الرقم القياسي العالمي هي أقدم لاعبة اسكواش.

حصلت مارجريت أرمسترونج ، 85 عامًا ، من دالهام بالقرب من نيوماركت في سوفولك ، على لقب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك حسب ما ذكرته شبكة” بي بي سي”.

تلعب السيدة أرمسترونج الرياضة مرتين أسبوعياً مع رياضة التنس، على الرغم من إعادة ربط قدمها اليسرى بعد تعرضها لحادث سيارة قبل عدة سنوات.

وتقول إنها تحب اللعبة ، “لأنه ليس عليك الجري كثيراً إذا كنت تعرف ما تفعله”.

تم تشجيع المرأة الثمانينية على الفوز بلقب الرقم القياسي العالمي من قبل صديق، حيث تقول أرمسترونج: “اقترح لي أنه لا يوجد الكثير من الأشخاص في مثل سني يلعبون الاسكواش”.

قامت ابنتها كلير بجميع الأعمال الورقية التي تضمنت تقديم شهادة ميلادها وتقارير الحكام لتأكيد أنها لا تزال تلعب اللعبة.

تقول السيدة أرمسترونج، إنها كانت رياضية منذ صغرها، وتعلمت لعب كرة القدم عندما كانت في الثامنة من عمرها، وقالت: “علمني اثنان من لاعبي كرة القدم في إيفرتون، تومي فاريل وبيتر إيجلنجتون، التحكم في الكرة”.

كعضو في فريق كرة الشبكة الإنجليزي وانتقلت إلى التنس ، ولكن بسبب عدم وجود ملاعب داخلية، قررت تجربة الاسكواش بعد أن سئمت من المشاركة في المباريات في الطقس الممطر.

انضمت إلى نادي نورثوود للاسكواش في شمال لندن عندما شاهدها اللاعب المصري أبو طالب، الفائز ببطولة بريطانيا المفتوحة ثلاث مرات، وهي تلعب وقرر تدريبها.

تقول السيدة أرمسترونج: “بدلاً من ضرب الكرة بلا هدف في جميع أنحاء الملعب، تعلمت بالفعل استخدام الجدران الأربعة، وأضافت: “هذا هو السبب في أنني ما زلت ألعب على ما أعتقد. لأنك لست مضطراً للركض كثيراً إذا كنت تعرف ما تفعله”.

كان من الممكن أن يؤدي حادث سيارة في عام 2015 إلى إنهاء براعتها الرياضية، وتم نقلها جواً إلى مستشفى أدينبروك وبعد ثلاث عمليات تمكن الجراحون من إعادة ربط قدمها بساقها.

وتقول :”أتسبب في حالة من الفوضى عندما أعبر إجراءات الوصول في المطارات، لأن قدمي متصلة بقدمي بواسطة لوح من التيتانيوم وأيضاً بواسطة 19 دبوساً”.