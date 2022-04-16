اطباء ينسون مقص داخل معدة مريض.. وهنا كانت الكارثة

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 04:09 مساءً - توفي رجل نيوزلندي بعد خضوعه لعملية جراحية حيث نسي الأطباء وجود مقص داخل معدته أثناء إجرائه لعملية في أمعائه، وذلك بعد أن قام بزيارة الطبيب و أخبره أنه يشعر بآلام شديدة و مزمنة.

أجرى الرجل المسن البالغ من العمر 59 عاما جراحة بسيطة من شأنها أن تعالجه من ألم كان يشعر به في معدته، و بالفعل قام الجراحون بإجراء العملية و لكن بعد الانتهاء منها حدثت الكارثة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ” ميترو” البريطانية.

شعر الرجل المسن بألم شديد عقب العملية التي أجراها، و ظن الأطباء أنه تأثير العملية على جسده إلا أن الرجل و أسرته كانوا يتوسلون للطبيب بالكشف مرة أخرى لمعرفة سبب الألم الذي يعاني منه والدهم.

قام الطبيب بإجراء فحوصات و اشعة جديدة للرجل و بالفعل عثر على الكارثة التي قام بها برفقة زملائه أثناء العملية فقد عثر على مقص في معدة المريض و هو السبب الذي يصيبه بكل هذه الألم.

ويذكر أنه على الرغم من استخراج المقص من جسم المريض و لكنه لم يتحمل و مات بعد خروجه من العملية، و اتهمت أسرة المريض الفريق الطبي في المستشفى بالتهاون بحياة المرضى.