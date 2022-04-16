الأغلى في العالم.. هل سمعت عن البطيخ الاسود؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - أبريل - 2022 3:03 مساءً

يعتبر البطيخ الياباني النادر “دينسوك” الأغلى في العالم حيث يمكن أن يصل سعره إلى 6000 دولار حسب وزنه، وغالباً ما يكون لدينا انواع من الفواكهة او الاطعمة الغريبة والنادرة وعلى ذلك تصنف الاغلى في العالم.

في خين يُزرع هذا النوع من البطيخ فقط في جزيرة هوكايدو الشمالية، ويتميز بحلاوته الشديدة تختلف عن باقي هذه الفاكهة، حيث يأتي بلون أحمر غامق ، مع القليل جداً من البذور.

كما يتميز بطيخ “دينسوك” بقشرته الخضراء الداكنة القاسية، والتي تتحول أحياناً إلى اللون الأسود، وفقاً لموقع مجلة “ذا جاردين”.

أما بالنسبة لزراعة هذا النوع من البطيخ فهي تتطلب مساحة كبيرة من الأرض لتوسعها الأفقي السريع في التربة، كما تتطلب الكثير من الاهتمام والعناية، مع العلم أن محصولها غالباً ما يكون متواضعاً، ويذكر “دينسوك ” لا يزرع خارج اليابان، ولكن بذوره متاحة الآن للبيع في كل من أوروبا وأمريكا.