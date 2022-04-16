4 نصائح لتخفيف غضب زوجتك.. ابرزها الاعتذار

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

غالباً ما تكون المرأة سريعة الغضب بشكل يفوق الرجال بمراحل عديدة، ويرجع هذا إلى أن المرأة بشكل عام تعتمد فى تعاملاتها وعلاقاتها على مشاعرها وعواطفها أكثر من اعتمادها على منطقية الأمور، وهذا ما يعرضها لنوبات حادة من الغضب السريع، وبخاصة فى نطاق الحياة العاطفية، والزوجية.

ويعانى بعض الأزواج أحياناً من غضب زوجاتهم نتيجه ضغط العمل أو الصعوبة فى التعامل مع الأطفال، لكن ذلك بشكل متقطع أو غير منتظم، وبعد فترة تصبح موجة الغضب طويلة ما يصعب فيها التعامل مع الزوجة، فإذا كنت تعتقد أنك غير قادر على التعامل مع زوجتك الغاضبة، وذلك حسب ما ذكره موقع “timesofindia”.

هناك بعض النصائح يجب اتباعها لمعرفة كيفية امتصاص غضب زوجتك فى ثورانها من أبرزها:

الاعتذار:

ضرورة الاعتذار بالشكل التى تحبه زوجتك إذا كنت سبباً رئيسياً فى غضبها، على أن يكون الاعتذار وقت الغضب فوراً ولا تؤجله حتى تهدأ.

تجنب الجدال وقت الغضب:

إذا كانت غاضبة منك وكانت فى ذروة غضبها، فلن تكون مستعدة للاستماع إليك، ركز عليها بدلاً من إنقاذ نفسك، دعها تقول كل شيء وعندما تهدأ، دعها تعرف جانبك من القصة، من الخطأ الجدال مع شخص ما عندما يكون غاضباً، فالمجادلة المضادة غير مرحب بها، فعليك الامتناع عن مطالبتها بالهدوء أيضاً لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تحفيزها أكثر.

الاستسلام:

بدلاً من الصمت أو الجدال، فإن الخيار الأفضل والأكثر أماناً هو الاستسلام لها، يمكنك استخدم لغة جسدك لتخبرها بأنك تتفق معها، أومئ برأسك من حين لآخر وأطلق بعض التنهدات البطيئة للإشارة إلى أنك تستسلم لوجهة نظرها، خاصة لو كنت تعلم جيداً سبب غضبها سواء فترة عارضة أو أنك بالفعل سبباً أساسياً لهذه الموجة المفاجئة.

تعرف على درجة غضبها:

كل شخص لديه نقطة انطلاق معروفة للغضب، عليك معرفتها لمعالجة المشكلة سريعاً، وذلك إذا ارتكبت خطأ فادحاً قد يثير غضبها، عليك الذهاب إليها فوراً وأخبرها عن خطأك وذلك بنظرة حزينة على وجهك.

تجنب الجدال وقت الغضب:

إذا كانت غاضبة منك وكانت فى ذروة غضبها، فلن تكون مستعدة للاستماع إليك، ركز عليها بدلاً من إنقاذ نفسك، دعها تقول كل شيء وعندما تهدأ، دعها تعرف جانبك من القصة، من الخطأ الجدال مع شخص ما عندما يكون غاضباً، فالمجادلة المضادة غير مرحب بها، فعليك الامتناع عن مطالبتها بالهدوء أيضاً لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تحفيزها أكثر.