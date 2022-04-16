كيف تسيطر على غضبك بـ”العشر الاواخر” من رمضان؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

الغضب شعور طبيعي يراود أغلب البشر في الكثير من الأحيان، وخلال شهر رمضان قد تزداد حدّة الغضب خلال ساعات الصيام، وذلك يعود بسبب عدم قدرة البعض على التدخين او شرب القهوة، كما لقلة الأكسجين والجلوكوز في الدم نتيجة عدم تناول الطعام الذي يمنح الإنسان هذه العناصر الهامة لأداء المهام اليومية بشكل طبيعي، والسيطرة على غضبك خلال الصيام من الأمور الهامة، وخصوصاً بالعشر الاواخر بسبب تراجع الكميات الغذائية المخزنة في الجسم وعدم الرغبة في الطعام او الماء، و لمساعدتك في تجنب قول أو فعل شيء قد تندم عليه، نقلا عن موقع “هيلث لاين” الطبي.

اليكم بعض النصائح للسيطرة على الغضب خلال الصيام:

1- العد التنازلي

استخدم العد التنازلي “أو التصاعدي” حتى 10، وإذا كنت غاضباً للغاية، فابدأ من 100، ففي الوقت الذي تستغرقه في العد، يتباطأ معدل ضربات قلبك، ومن المحتمل أن يهدأ غضبك.

2- تنفس ببطء

يصبح تنفسك صعباً ويزداد سرعته كلما زاد الشعور بالغضب، اعكس هذا الاتجاه وغضبك بأخذ أنفاس بطيئة وعميقة من أنفك والزفير من فمك لعدة لحظات.

3- اذهب للتنزه أو ركوب الدراجة

اذهب للتنزه أو ركوب دراجتك الهوائية، أو مارس أي رياضة يمكنك ممارستها على نحو سريع، لأن أي تمرين تقوم به أثناء الغضب سيساعدك في توجيه طاقتك السلبية نحو شيء آخر، مما يقلل من حدّة غضبك.

4- ارخي عضلاتك

يدعوك استرخاء العضلات التدريجي إلى شد مجموعات العضلات المختلفة في جسمك وإرتخائها ببطء، واحدة تلو الأخرى، مع أخذ أنفاس بطيئة للتخفيف من حدة التوتر والغضب.

5- اهرب بعقلك

ادخل إلى غرفة هادئة وأغلق عينيك وتدرب على تخيل نفسك في مشهد يبعث على الاسترخاء، على سبيل المثال تخيل أنك على شاطئ البحر أو على قمة جبل، ثم ركز على التفاصيل في هذا المشهد التخيلي: ما لون الماء؟ كم يبلغ ارتفاع الجبال؟ كيف تبدو الطيور؟ يمكن أن تساعدك هذه الممارسة على الشعور بالهدوء وسط الغضب.

6- اسمع الموسيقى

دع الموسيقى تبعدك عن مشاعرك الغاضبة، وضع سماعات الأذن أو الموسيقى في سيارتك، حيث يساعدك ذلك في التنفيس عن غضبك والتخلص من المشاعر السلبية.