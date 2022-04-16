شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فنانين يشاركون في الدراما الرمضانية بأعمال تليفزيونية وإذاعية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عدد من الفنانين والفنانات السباق الرمضانى بأكثر من عمل درامى فالبعض يشارك في عملين واحيانا أكثر من ذلك، وهناك بعض من الفنانين يشاركون في الموسم الرمضانى بمسلسلات درامية تليفزونية وأخرى إذاعية، وهو ما نكشفه خلال هذا التقرير.

ادوارد

يشارك الفنان أدوارد في الدراما التليفزيونية بمسلسل "ملف سرى" بطولة هانى سلامة، ويظهر كضيف شرف في مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة يسرا وغادة عادل، أما الدراما الاذاعية يشارك أدوار بمسلسل "العصمة في ايدى" بطولة أحمد حلمى وهنا الزاهد.

مى كساب

تشارك الفنانة مى كساب في الدراما التليفزيونية بمسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمتين يسرا وغادة عادل، كما تشارك في الدراما الاذاعية بمسلسل "العصمة في ايدى" بطولة أحمد حلمى وهنا الزاهد.

ريم مصطفى

تشارك الفنانة ريم مصطفى في الدراما التليفزيونية بمسلسل "سوتس بالعربى" بطولة آسر ياسين وأحمد داوود، كما تشارك في الدراما الاذاعية بمسلسل "موس صلاح" مع أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت.

عمرو عبد الجليل

يشارك الفنان عمرو عبد الجليل في الدراما التليفزيونية بمسلسل "مكتوب عليا" مع اكرم حسنى وأيتن عامر وهنادى مهنا، كم يشارك في مسلسل "دايما عامر" مع مصطفى شعبان، ومسلسل "المشوار" مع محمد رمضان ودينا الشربينى، أما لدراما الاذاعية يشارك عمرو عبد الجليل بمسلسل "موس صلاح" مع احمد فهمى ومحمد ثروت وريم مصطفى

محمد ثروت

يشارك الفنان محمد ثروت في الدراما التليفزيونية بمسلسل "فاتن أمل حربى" بطولة نيللى كريم وشريف سلامة، أما لدراما الاذاعية يشارك محمد ثروت بمسلسل "موس صلاح" مع احمد فهمى وعمرو عبد الجليل وريم مصطفى، ومسلسل "حياة النفوس" مع إسعاد يونس.

أيتن عامر

تشارك الفنانة أيتن عامر في الدراما التليفزيونية بمسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى وهنادى مهنا وعمرو عبد الجليل، كما تشارك في الدراما الاذاعية بمسلسل "ابن النادى" مع النجم محمد هنيدى

هالة صدقى

تشارك الفنانة هالة صدقى في الدراما التليفزيونية بمسلسل "فاتن أمل حربى" مع نيللى كريم وشريف سلامة، كما تشارك في الدراما الاذاعية بمسلسل "حياة النفوس" مع اسعاد يونس

بيومى فؤاد

يشارك الفنان بيومى فؤاد في الدراما التليفزيونية بمسلسل "المشوار" مع محمد رمضان ودينا الشربينى، ومسلسل "الكبير أوى 6" مع أحمد مكى، ومسلسل "الاختيار 3" مع أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، أما الدراما الاذاعية يشارك بيومى فؤاد بمسلسل "آدم وحورية" مع حورية فرغلى.