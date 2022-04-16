شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تشارك بفيديو من كواليس تصوير مسلسل " فاتن أمل حربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة هالة صدقى، متابعيها بفيديو من كواليس تصوير مسلسل فاتن أمل حربى، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت هالة في الفيديو مع الطفلة فيروز وتجسد نادين ابنة نيللى كريم في المسلسل، وكتبت هالة قائلة: "فيروزتي بتواصل التصوير معانا من سته صباحا يا رب يعجبكم".

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بمحاول شاب يستقل الدراجة بخطف الشنطة من "فاتن" نيللى كريم، والتى تحتوى على مليون جنيه ولكنها سيطرت على الموقف وأسقطته أرضا وتلقى علقة ساخنة.

قضت المحكمة برئاسة "المستشار داوود" بوجوب رؤية الأب والجدة لابنتيه فى مركز شباب تابع للسكن بشكل دورى ومسجل فى سجلات محكمة الأسرة، وبعد انتهاء الجلسة استوقف "سيف" شريف سلامة "فاتن" وسألها عن مبلغ "المليون جنيه" الذى كان من المقرر أن تعطيه له ولكنها رفضت وحاول الاعتداء عليها ولكن المحامى "شكيب" محمد ثروت استطاع أن ينقذ الأمر.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.