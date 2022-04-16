شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة نانسى عجرم "ليا" تستعد للاحتفال بعيد الفصح بتلوين "البيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، على مشاركة جمهورها، باستعداداتها للاحتفال بعيد الفصح، ونشرت صورة لابنتها ليا، عبر خاصية الاستورى فى حسابها الرسمى بإنستجرام، وعلقت: "ليا تستعد لتلوين بيض الفصح".



ليا



نانسى عجرم

ومن ناحية أخرى، وفى واقعة غريبة تم اعتقال رجل يحمل أكثر من ألفى سلحفاة كان ينقلها فى حافلة خدمات عامة، وذلك بعد أن أوقفته السلطات الكولومبية على الطريق ووصل عدد السلاحف إلى2047 سلحفاة.