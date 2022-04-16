شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 14.. نيولوك غريب تلجأ له سارة من أجل يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل فى بيتنا روبوت 2، هجوم عصابة على شركة يوسف "هشام جمال" ومعهم صورة طفل يحاولون أن يعثروا عليه، ولكن لم يجدوه فى الشركة، وبعد ذلك فأمر رئيس العصابة "محمود الليثى" بأخذ كل الموجودين فى الشركة وترك السيدات فقط، وكان من ضمن المقبوض عليهم هدير السكرتيرة "دنيا سامى" التى حاولت أن تقنعهم أنها بنت وليست ولد ولكن بدون فائدة.

كما تسمع سارة "ليلى أحمد زاهر" كلام دكتور عبلة "دنيا ماهر" وتلجأ إلى نيولوك وتغير لون شعرها وشكلها وكذلك ملابسها فتجعلها تظهر بشكل مريب حتى لا يمل منها زوجها يوسف فى فترة حملها

مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 14

مسلسل فى بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركة منافسة ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها فى أول حلقة وتظهر معاناة ومشاكل االزواج فى فترة الحمل.