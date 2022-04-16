شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 14.. صديق أحمد داود يتوعده بتدمير حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل سوتس بالعربى، بطولة النجوم آسر ياسين وأحمد داود، أحداثًا مختلفة، حيث تعرض آدم منصور – أحمد داود لمأزق بعدما علم صديقه مروان بأنه على علاقة بشرين "يارا عزمي" حبيبته السابقة، وهو ما أغضبه بشدة، خاصة أن يغير من نجاح صديقه آدم.

مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 14

وخلال أحداث الحلقة 14، تأكد مروان من وجود علاقة بين آدم وشيرين عندما نسي آدم منصور هاتفه في منزل مروان، ليستمع مروان لتسجيل صوتي أرسلته ليلى تارا عماد له ليتجه فورا لمكتب صبا مبارك ويتوعد بتدمير حياة آدم منصور.

الحلقة 14 مسلسل سوتس بالعربى

ورصدت أحداث مسلسل سوتس بالعربي أيضًا، نجاح زين "أسر ياسين" في إنقاذ فتاة سجنت ظلما لمدة 10 سنوات بسبب قضية قتل، ليستطيع زين الحصول على أوراق ومستندات أثبتت براءتها.

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.