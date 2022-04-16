شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى لـ أحمد فهمى: تملي شايلني فى نن عينه.. والأخير يرد: أخويا وحبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أكرم حسنى، جمهوره بصورة تجمعه بالنجم أحمد فهمى بعد ظهوره ضيف شرف معه في مسلسل " مكتوب عليا"، وكتب على الصورة التي نشرها على إنستجرام، قائلا:"قرص الطعمية علي الطبلية تملي مقسمينه، اعملوا اللالي وهو تملي شايلني فنني عينه"، ويرد أحمد فهمى عليه قائلا:"اخويا وحبيبي يا كرمله وألف مبروك مسلسلك اللي مدغدغ الدنيا.. وربنا يديم علينا نعمة الاخوة".



أكرم حسنى

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "مكتوب عليا" بدخول جلجل إلى غرفة سلمى ويسألها عن والدها، ثم يتجه للغرفة 312 فيجد بها زوج وزوجته فى خناقة كبيرة، ويعرض عليه الحصول على الغرفة مقابل حجز سويت كامل على حسابه، فيرفض الرجل، وفى نفس التوقيت يحاول بدوي أن يحل أزمة الميراث ويقرر الانتقام من جلجل الذى ضربه بالقلم على وجهه، ثم يجد جلجل الكوافير الخاص به، حزينا بسبب غضب والدته منه ودعائها عليه، فيقوم جلجل بمحاولة إصلاح خطأه مع والدته وانفعاله عليها.

وفجأة يطلب المدير فيظهر النجم أحمد فهمى كضيف شرف فى دور مدير الفندق، وبرفقته والدته، ويطلب سيارة للذهاب إلى والدته، ويذهب إليها فى المنزل مره أخرى ويطلب رضاها، فتقول له أن رضاها مرتبط بزواجه من روقه ابنة خالته، وعندما يسأل روقة تقول له إنها تحبه وتتمنى الزواج منه حتى فى حال زواجه مع أخرى، ويسخر منه والده إحسان "إسماعيل فرغلى"، ويوافق جلجل على طلب والدته ويطلب المأذون للزواج من روقه، وبالفعل يتزوجها.

جدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.