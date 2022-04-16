أشرف زكي يتغزل في روجينا بعيد ميلادها.. وهكذا ردت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على توجيه رسالة غزل لزوجته الفنانة روجينا، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر أشرف، صورة لزوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد حبي أنا.. ربنا رزقني بأطيب إنسانة وأجمل قلب وأحلى أم وأرق زوجة إنها الإنسانة والفنانة والجميلة، إنها حور الدراما المصرية وفدوة الرهيبة.. ربنا يحفظك ويخليكي لينا أنا ومايا ومريم.. ربنا يخليكي يا عمري".

وردت روجينا على رسالة زوجها، قائلة: "أنت حبيبي وحبيب عمري كله يا عمري.. ربنا يحفظك ليا أنا والبنات.. نعمة وسند وقلب مفيش زيه.. بشكرك على وقوفك في ضهري على طول المشوار يا أبو البنات، يا حبيبي".

وتشارك روجينا في دراما رمضان 2022 ببطولة مسلسل "انحراف".

مسلسل "انحراف" بطولة النجوم: روجينا، سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، عبدالعزيز مخيون، ويزو، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وأحمد صفوت وغيرهم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.