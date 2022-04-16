فن ومشاهير

أشرف زكي يتغزل في روجينا بعيد ميلادها.. وهكذا ردت

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على توجيه رسالة غزل لزوجته الفنانة روجينا، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر أشرف، صورة لزوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد حبي أنا.. ربنا رزقني بأطيب إنسانة وأجمل قلب وأحلى أم وأرق زوجة إنها الإنسانة والفنانة والجميلة، إنها حور الدراما المصرية وفدوة الرهيبة.. ربنا يحفظك ويخليكي لينا أنا ومايا ومريم.. ربنا يخليكي يا عمري".

وردت روجينا على رسالة زوجها، قائلة: "أنت حبيبي وحبيب عمري كله يا عمري.. ربنا يحفظك ليا أنا والبنات.. نعمة وسند وقلب مفيش زيه.. بشكرك على وقوفك في ضهري على طول المشوار يا أبو البنات، يا حبيبي".

وتشارك روجينا في دراما رمضان 2022 ببطولة مسلسل "انحراف".

مسلسل "انحراف" بطولة النجوم: روجينا، سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، عبدالعزيز مخيون، ويزو، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وأحمد صفوت وغيرهم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا