مفاجأة بشأن مستقبل هازارد مع ريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

يتواصل الغموض حول مستقبل البلجيكي إيدين هازارد مع فريقه ريال مدريد الإسباني، كشف كيليان هازارد ششقيق النجم عن خطط الأخير بشأن مستقبله مع النادي الملكي في الميركاتو الصيفي.

وتؤكد أغلب التقارير أن هذا الموسم سيكون الأخير لهازارد في ريال مدريد وأنه سيرحل لناد آخر بحثا عن إثبات الذات، في ظل عدم مشاركته مع الفريق في المباريات نظرا لخروجه من حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسبب كثرة إصاباته أحيانا ولأسباب فنية في أحيان أخرى.

وعلى خلاف التقارير أكد كيليان، في مقابلة أجراها مع شبكة “آر تي بي إل” البلجيكية، أن نية إيدين هازارد هي البقاء مع ريال الموسم المقبل، رغم وجود أصوات كالإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا تنصحه بالرحيل للحصول على دقائق والمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر.

وقال شقيق نجم تشيلسي الإنجليزي السابق: “هازارد لن يغادر ريال مدريد حتى يثبت أنه الأفضل هناك، لقد كان هذا سلوكه دوما رفقة جميع الأندية التي لعب فيها”.

وأضاف: “هو لا يريد الرحيل، ولا أعتقد أنه سيغادر النادي، وسيبذل كل ما في وسعه من أجل التعبير عن نفسه في ريال مدريد واستعادة ذاته مع الفريق قبل أن يفكر في خوض تجربة جديدة”.

ورغم ذلك، فقد أكد كيليان هازارد أن شقيقه قد يرحل في حالتين، أولاهما “إذا أراد رئيس النادي رحيله”، والثانية “إذا علم بأنه لن يحصل على مزيد من فرص اللعب”، وفق تعبيره.

وشدد شقيق نجم منتخب بلجيكا أن هازارد حينها سيفكر في الرحيل ولن يبقى مع الفريق الملكي، مضيفا: “لكنني أؤكد لكم أنه سيبذل قصارى جهده لإثبات أنه أفضل لاعب في ريال مدريد”.

يذكر أن هازارد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادما من تشيلسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 115 مليون يورو بخلاف الإضافات، وخاض مع الفريق من وقتها 65 مباراة فقط في كل البطولات، أحرز خلالها 6 أهداف فقط وصنع 10.

وتسببت كثرة الإصابات في غياب هازارد عن أغلب مباريات ريال مدريد خلال المواسم الثلاثة، وعدم ظهوره بالشكل الذي كانت تنتظره منه جماهير الفريق الملكي التي كانت تأمل منه في أن يقوم بتعويض البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو الذي رحل في صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي.