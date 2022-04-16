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قعدة مسلسلات.. لبلبة تتحدث عن مس زهرة في مسلسل "دايما عامر"

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القاهرة - سامية سيد - حلقة جديدة من برنامج " قعدة مسلسلات" على تليفزيون الخليج 365 قدمها الناقد الفني والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر وشاركته فى الحلقة المذيعة جيرمين شلبي، وتناولت الحلقة الكثير من الآراء والمناقشات حول مسلسلات رمضان .


قعدة مسلسلات

تخلل الحلقة وعرض فيها لقاء حصري للنجمة لبلبة تتحدث فيه عن دورها في مسلسل " دايما عامر " والشخصية التي تقدمها وهي شخصية مس زهرة مديرة مدرسة رؤية والتي قدمت من خلالها نموذج لمديرة المدرسة الجادة الحازمة والتي تتمتع بخفة ظل أيضا في ردود أفعالها .

كما تناولت الحلقة تفاصيل كثيرة من مسلسل " الاختيار 3 " بأحداثه الثرية المتلاحقة التي تكشف خفايا وكوارث وجرائم جماعة الاخوان ، فخلال الحلقة الماضية يتكشف خطط خيرت  الشاطر في ترويج  الشائعات ضد الجيش عبر شركة يمتلكها .

كما تناولت الحلقة مسلسل " ملف سري " للنجم هاني سلامة والذي سقوم بشخصية قاضي يحارب الفساد ويتعمق المسلسل في عالم القضاء وأيضا في عالم المافيا ورجال الأعمال المتهمين بالفساد من خلال عائلة المالكي .

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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