شكرا لقرائتكم خبر عن قعدة مسلسلات.. لبلبة تتحدث عن مس زهرة في مسلسل "دايما عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلقة جديدة من برنامج " قعدة مسلسلات" على تليفزيون الخليج 365 قدمها الناقد الفني والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر وشاركته فى الحلقة المذيعة جيرمين شلبي، وتناولت الحلقة الكثير من الآراء والمناقشات حول مسلسلات رمضان .



قعدة مسلسلات

تخلل الحلقة وعرض فيها لقاء حصري للنجمة لبلبة تتحدث فيه عن دورها في مسلسل " دايما عامر " والشخصية التي تقدمها وهي شخصية مس زهرة مديرة مدرسة رؤية والتي قدمت من خلالها نموذج لمديرة المدرسة الجادة الحازمة والتي تتمتع بخفة ظل أيضا في ردود أفعالها .

كما تناولت الحلقة تفاصيل كثيرة من مسلسل " الاختيار 3 " بأحداثه الثرية المتلاحقة التي تكشف خفايا وكوارث وجرائم جماعة الاخوان ، فخلال الحلقة الماضية يتكشف خطط خيرت الشاطر في ترويج الشائعات ضد الجيش عبر شركة يمتلكها .

كما تناولت الحلقة مسلسل " ملف سري " للنجم هاني سلامة والذي سقوم بشخصية قاضي يحارب الفساد ويتعمق المسلسل في عالم القضاء وأيضا في عالم المافيا ورجال الأعمال المتهمين بالفساد من خلال عائلة المالكي .