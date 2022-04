آل باتشينو يواعد كويتية تصغره بأكثر من خمسين عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت مواقع فنّيّة عالمية من بينها موقع “ديلي ميل” البريطاني أنّ النّجم الأميركي آل باتشينو البالغ من العمر 81 عاماً يواعد المنتجة نور الفلاح كويتية الأب وأميركية الأم البالغة من العمر 28 عاماً.

وفي التّفاصيل، فانتشرت هذه الأخبار مؤخراً بخاصةٍ بعد التقاط صورة لباتشينو والفلاح معاً في مطعم إيطالي بولاية كاليفورنيا وصعودهما في سيّارة واحدة.

ووثّقت الصورة الثنائي يتناول العشاء مع الممثل جيسون موموا والمخرج جوليان شنابل بعد حضورهم معرض فنّي بعنوان ” For Esmé – with Love and Squalor”.

وأشار موقع “Page Six” إنّ باتشينو بدأ بمواعدة الفلاح خلال جائحة كورونا مضيفاً أنّ الأخيرة تحبّذ مواعدة الرجال الأثرياء والأكبر منها سنّاً كعلاقاتها السابقة مع مغني الروك ميك جاغر (78 عاماً) والبليونير الأميركي نيكولاس بيرغروين (60 عاماً).