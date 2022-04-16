فريق “كريزي تاكسي” في قبضة الشرطة بتهمة خطف مواطن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألقت قوات الأمن المصرية القبض على ابراهيم السمان مقدم برنامج المقالب “كريزي تاكسي” وفريق عمل البرنامج أثناء تصوير إحدى الحلقات في منطقة العجوزة، بعد تقدم مواطن ببلاغ اتهمهم فيه بالشروع في خطف مواطن، وبعد توضيح طبيعة البرنامج وعدم وجود واقعة خطف حقيقية، تمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة بتهمة التصوير بدون تصريح أمني مسبق.

سيارات الشرطة التابعة لمباحث مديرية أمن الجيزة حاصرت فريق عمل البرنامج ألقوا القبض على مقدم برنامج “كريزي تاكسي”، خلال عمل مقلب بخطف أحد الأشخاص بمنطقة العجوزة، كما تم ضبط شخص آخر من فريق العمل، وسائق تاكسى مشارك فى البرنامج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتبين أن قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص شاهد المقلب وظن أنه حقيقة، وأكد تعرض شخص للخطف داخل سيارة بأحد شوارع العجوزة، وعلى الفور انتقل المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة إلى مكان البلاغ وتبين أن السيارة الأجرة تابعة لبرنامج “كريزي تاكسي”، وأنه لا يوجد حالات خطف، وأن طاقم عمل البرنامج اتفق مع أحد الأشخاص لتصوير مقلب في الشارع لكن التصوير تم دون أي تراخيص من الجهات المعنية.

وأكدت التحريات أن مقدم البرنامج، وبصحبته شخص آخر من فريق العمل، وسائق تاكسي، يؤدون مقلب خطف شخص بالشارع، واعتقد مقدم البلاغ أن الواقعة حقيقية.

فتم ضبط مقدم البرنامج وسائق التاكسى وشخص آخر من فريق العمل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.