سلطة الضبط في الجزائر تمنع عرض مسلسل “حب ملوك”.. يتنافى مع حرمة شهر رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعدّدت في الأعوام الأخيرة تجارب إنتاج مسلسلات تلفزيونيّة مشتركة تونسيّة – جزائريّة تابعة للقطاع الخاص، وقد لاقت نجاحا ورواجا على غرار مسلسل:”مشاعر”، ومن آخرهذه الإنتاجات المشتركة مسلسل “حَبْ ملوك”، (والعنوان هو اسم فاكهة باللّهجة التونسيّة والجزائريّة وتعني ثمار”الكرز”، وهي هنا نادرة وغاليّة الثمن).

وبدأ منذ شهر فبراير 2022 تصوير هذا المُسلسل ب”المَرسى” (إحدى الضّواحي الشّمالية لتونس العاصمة )، وكذلك بـ”حلق الوادي” وفي محافظة “باجة” بالشّمال الغربي للبلاد التونسيّة”.

والمسلسل هو من إخراج التّونسي نصر الدّين السهيلي، ومن تأليف وسيناريو فاتن الشّاذلي، وهي زوجته، وهناك إشارة في “الجينريك”تشير إلى أنّ هذا العمل الفنّي هو مقتبس من المسلسل التركي”العشق الفاخر”. والمسلسل يضمّ 20 حلقة وتقدّر ميزانيته بحوالي 4 مليون دينار تونسي.

ويحكي المسلسل بشكل كوميدي قصّة عائلة جزائرية مقيمة في تونس منذ سنوات وتربطها علاقة متينة بعائلة تونسية، وتنشأ قصة حب بين عائشة الجزائريّة وكريم التونسي.

وتتطرق السلسلة إلى عديد القضايا على غرار صراع الأجيال واختلافاتهم بين المحافظة على العادات والتقاليد من جهة والحداثة والتطورات التكنولوجية من جهة أخرى.

ويشترك في المسلسل كوكبة من أشهر الممثلين والممثّلات في تونس والجزائر، من بينهم منى نور الدين (قيل أنّها الأعلى أجرا) وجمال المداني وفتحى المَسلْماني، والشاذلي العَرفاوي، ومريم بن مامي ،وفراس العبيدي من تونس، ومينة لشطر ومراد أوجيت وأحمد زيتوني وسعاد سبكي من الجزائر.

وقد بدأ بثّ المسلسل في آن واحد على قناتيْ” النهار “الجزائرية، و”حنّبعل” التونسيّة، وهما قناتان خاصّتان، ورغم أنّ التّصوير استمرّ إلى يوم أمس الخميس، إلّا أن قرارًا رسميًّا جزائريًا صدر عن سلطة ضبط السمعي البصري ـ وهي الهيئة المعنية بمراقبة نشاط القنوات التلفزيونيّة الجزائريّة ـ يقضي بإيقاف بث المسلسل أسبوعًا بسبب تضمّنه مشاهد تمسّ بالقيم الأخلاقيّة للمجتمع الجزائري ــ حسب ما جاء في بيان صادر عنها.

وأضاف البيان الذّي نشرته وتداولته وسائل الإعلام الجزائريّة أنّ سلطة الضبط سجّلت بعض المشاهد التّي يتنافى محتواها مع حرمة شهر رمضان وتمسّ بالقيم الدينية والأخلاقيّة للمجتمع الجزائري، ـ ووفق نفس المصدر ــ فإنه تمّ استدعاء مدير القناة لتقديم توضيحات حول هذه المشاهد الخادشة للحياء التي لاقت ردود فعل ساخطة من طرف شرائح المجتمع، وأوضحت الهيئة أن مدير القناة اعترف بالخطأ، وتقرر توقيف بث حلقات المسلسل .

ووجّهت قناة “النهار” اعتذارًا للمشاهد الجزائري تمّ نشره على الانترنت على موقع “النهار أونلاين” التابع للمؤسّسة ذاتها، و عبّرت عن أسفها على لقطات غير مناسبة تم بثّها سهوا ـ حسب ما تمّ ذكره في البيان ـ في إحدى حلقات المسلسل وتمّ الامتثال الى قرارتوقيف بثه إلى غاية مراجعته حلقة بحلقة.

والمشهد الصادم الذي أثار جدلا واسعا وموجة عارمة من الإستياء ورد في الحلقة الخامسة بين الدقيقتين السادسة والثامنة، وتظهر فيه ممثّلة في دورِ سكرتيرة وهي تطلب من مديرها ترقيتها في العمل، وتحاوِل استمالته والمشهد في حواره وصوره كان خادشا للحياء.

والملفت أنّ قناة “حنّبعل” التّونسيّة قرّرت هي الأخرى من تلقاء نفسها توقيف بث مسلسل “حَبْ ملوك”على شاشتها دون أن يصدر أيّ قرار تونسيّ يأمرها بذلك، وقد عبّرت في بيان لها عن احترامها للقرار الجزائري، وأكّدت من جهتها احترامها لثوابت الأسرة والمجتمع والقيم الأخلاقية وحرصها دوما على أن تكون إنتاجاتها الرمضانية، ومنها مسلسل “حَبّ ملوك”، متلائمة مع خصوصيات هذا الشهر الفضيل”.