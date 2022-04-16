دي جي خالد ينضم إلى نجوم ممر المشاهير في هوليوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصل النجم والمنتج الأمريكي، من أصل فلسطيني، الشهير دي جي خالد على نجمة في رصيف هوليوود.

وقد تم الكشف عن نجمة في ممر المشاهير في هوليوود تحمل اسم دي جي خالد في حفل مميز تكريماً له؛ لما قدمه لعالم الفن والموسيقى خلال مسيرته الفنية، التي بدأها في تسعينات القرن الماضي، وتعاون خلالها مع أبرز نجوم الموسيقى وحقق نجاحات باهرة.

وحضر النجم، الذي اختار بدلة باللون البرتقالي لهذه المناسبة، برفقة زوجته نيكول وولديهما وأصدقائه للحفل ومنهم النجم Fat Joe، جاي زي وديدي، إضافة إلى عدد من أصدقائه والداعمين والمتعاونين معه، مثل تيانا تيلور، جيزي وN.O.R.E.

واللافت أن دي جي خالد وخلال كلمته في الحمل، ذرف بعض الدموع أثناء توجيه كلمته إلى عائلته، وتحديداً زوجته وولديه؛ حيث عبر عن محبته الكبيرة لهم.

كما قال خلال حديثه: “هناك خالد واحد هذا ما أريد قوله”، “نحن الأفضل. ليس فقط أنا، بل نحن”، كما توجه بالشكر لأصدقائه الذين وصفهم بالإخوة.

وكان دي جي خالد قد نشر على حسابه في إنستغرام مؤخراً فيديو مميزاً له، وهو يرقص في السيارة أثناء توجهه للمطار.

ولم يكن اللافت فقط في الفيديو رقص النجم بل الأغنية التي اختارها للرقص على أنغامها لأكثر من دقيقة، وهي أغنية “جاني الأسمر” للنجمة السعودية عتاب.