كيم كرداشيان بأوّل ظهور رسمي مع بيت ديفيدسون على إنستغرام.. صور تستفز كانييه ويست

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان صوراً تجمعها بحبيبها بيت ديفيدسون على حسابها في إنستغرام.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقدم فيها كيم على نشر صورها مع بيت على حسابها ومشاركة متابعيها تفاصيل حياتها الجديدة مع بيت.

وأظهرت الصور الثنائي خلال عشاء رومانسي جمعهما حيث ظهرا بحالة من الحب الكبير والانسجام، وأرفقت كيم البالغة من العمر 41 عاماً الصور بتعليق كتبت فيه : “عشاء آخر الليل”.

واللافت أن كيم بدت بالصور بالإطلالة نفسها التي ظهرت فيها في حفل العرض الأول لبرنامج عائلة كارداشيان الجديد.

ومما لاشك فيه أن تكون هذه الصورة قد تسببت باستفزاز طليق كيم كرداشيان، المغني العالمي كانيي ويست، الذي لم يتوان حتى الساعة عن استرجاع عائلته، وقد أثار الكثير من المشاكل مع كيم وبيت ديفيدسون.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان قد كشفت ​ أن طليقها قد​ عرض عليها أن يستقيل من كل وظائفه، ويصبح مصمّم الأزياء الخاص بها.

وأحدثت كيم ضجة كبيرة في هذا التصريح، خاصة وأنها قالت إن كانيي لايزال حتى الآن يحاول استرجاع علاقتهما سوياً.

ولكن من المؤكد أن جميع محاولات كانيي ويست لن تعرف النجاح، إذ إن كيم كارداشيان تعيش قصة حب مميزة مع النجم الكوميدي بيت ديفيدسون.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان خلال حلولها ضيفة في برنامج The Ellen DeGeneres Show مع الإعلامية إلين دي جينيريس قد كشفت أن حبيبها الجديد وضع العديد من الأوشام التي ترمز لها هي على جسده منذ بدء علاقتهما أواخر عام 2021.

وقالت النجمة إن الأوشام جميعها جميلة إلا أن الوشم المفضل لديها هو الذي كتب فيه : “حبيبتي محامية”.

وأحدثت صورة الوشم ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى البعض إعجابهم بالوشم، فيما اعتبر آخرون أن كل ما يحاول فعله بيت ديفيدسون هو استفزاز طليق كيم كرداشيان، المغني العالمي كانيي ويست.

يشار إلى أن كيم كارداشيان درست المحاماة وخضعت واجتازت امتحاناً في المحاماة مؤخراً.