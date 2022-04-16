توتر في العلاقة بين ميغان فوكس وخطيبها.. صدته بطريقة قاسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحولت النجمة العالمية ​ميغان فوكس​ وخطيبها المغني العالمي ​ماشين غان كيلي لحديث السوشيال ميديا ومادة دسمة للصحافة، بعد ظهورهما الأخير على السجادة الحمراء في إحدى المناسبات؛ حيث بدا التوتر واضحاً على علاقتهما.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لـ ميغان فوكس​ وخطيبها ​ماشين غان كيلي، ظهر فيه ماشين غان وهو يحاول التودد لميغان فوكس وحضنها، إلا أنها صدته بطريقة قاسية، وابتعدت عنه بطريقة غريبة.

وظهر جلياً الشعور بالإحراج الشديد على ماشين غان، ورغم ذلك ظلت ميغان فوكس بوجه عابس ولم تجارِهِ أبداً.

وعليه أحدث الفيديو حالة من الجدل بين المتابعين، حيث أكدوا أن علاقتهما تبدو ليست بخير على عكس ما يظهر لهما من صورهما على إنستغرام، إلا أن البعض اعتبر أنه أمر طبيعي أن تحدث بعض الإشكالات المحدودة بين أي ثنائي.

يشار إلى أنه بعد خطوبة ميغان فوكس وماشين غان كيلي بداية العام بطقوس غريبة، بدأ الثنائي، التخطيط لحفل زفاف أسطوري من المتوقع أن يكون الأغرب من نوعه؛ حيث سيتضمن طقوساً غير تقليدية، ونهراً باللون الأحمر.

وخلال حديثه في برنامج The Late Late Show قال ماشين غان كيلي إن حفل زفافه هو والممثلة العالمية سيكون أسطورياً، ويتطلب الكثير من التخطيط؛ لأنه سيضع لمساته الخاصة عليه، حيث إنه يسعى أن يتضمن الحفل طقوساً غريبة لا يريد أن يكشف عنها مسبقاً، ومن بينها أنه يريد بناء نهر باللون الأحمر.

وبدأت علاقة ميغان فوكس البالغة من العمر 35 عاماً و​ماشين غان كيلي​ البالغ من العمر 31 عاماً منذ حوالي العام ونصف العام.

وكانت ميغان قد تزوجت من الممثل براين أوستن عام 2010، ولكنهما انفصلا بعد 10 أعوام، فيما أسفر زواجهما عن ثلاثة أبناء، هم: نوح 9 أعوام وبودي 7 أعوام وجيرني 5 أعوام.

أما ماشين غان كيلي، واسمه الحقيقي ريتشارد كالسون باكر، فلديه ابنة تبلغ من العمر 12 عاماً من علاقة سابقة.