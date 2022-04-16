قرار نهائي.. حلا شيحة لا مكان لها في نقابة الممثلين المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أغلق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، باب العودة إلى المهنة نهائيا أمام الفنانة المعتزلة حلا شيحة، مؤكدا أنه أخطأ من الأساس عندما سمح لها بالعودة لممارسة مهنة التمثيل، وقال صراحة أنها لن تعود لسجلات النقابة أبدا على الأقل طوال فترة تواجده على مقعد النقيب.

وقال أشرف زكي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “العرافة”، المذاع على شاشة “المحور”،:تعظيم سلام لحلا شيحة، ودرست لها في المعهد، ولها حق الانسحاب.. لكن إحنا بنحب مهنتنا، وأنا غلطت في عودتها، إنت شايفة إن الفن حرام خلاص، في ناس اعتزلت في هدوء يا جماعة، هو فيه بعد شادية ؟”.

وتابع: الفنانات المعتزلات تظل عضويتهن في النقابة أو تلغى حسب رغبتهن، هل نقبل إن حد مننا يطلع يقول إن الفن حرام وبعدين شوية ويرجع، اعتزلت بقى كمل اعتزال، مين اللي كان قاسي على مين، إحنا اللي قاسين عليها، ولا هي، هل زملائها يستحقوا منها ده، وهي أخت فاضلة وصديقة عزيزة، وشرفت إني درست لها في المعهد، وكل حاجة، إنما إنت عايزة تنسحبي انسحبي، لا أحد يقبل أن تهان مهنته.

وأبدى زكي دهشته من تصرف حلا شيحة، بعد طلبها حذف بعض المشاهد مع الفنان تامر حسني، في فيلمهما الأخير، مضيفًا: هي طيبة وعزيزة، وخلافنا في المهنة والزملاء.

وعن عودتها للنقابة، قال: أكيد أنا مش هكون موجود، لأني لو موجود فكلامي واضح.

وسبق أن كشف الدكتور أشرف زكى، عن الموقف القانوني لحلا شيحة، مؤكدا أنها شطبت من عضوية النقابة بعد اعتزالها الفن لمدة 11 عاما، ومع عودتها الأخيرة تمت الموافقة على منحها تصريحا مؤقتا لممارسة العمل الفني، مع وعد _بعد إلحاح منها_ بإعادة قيدها، وأشار إلى أنه تقرر عقب تصريحاتها ضد الفن استبعادها نهائيا من سجلات النقابة.

وتابع، نقيب المهن التمثيلية خلال مداخلة مع عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” الذي يذاع على قناة “MBC مصر”: لا عودة للناس دي تانى ولا مكان لهم في النقابة، والسيدة صاحبة هذه الحادثة لا مكان لها في النقابة، وهي كلمتني بدل المرة 10، واحنا غلطنا لما قبلنا عودتها، وأنا أعتذر إني قبلت عودتها، ولا مكان لمن يفعل مثل هذه الأفعال بالنقابة، هي مش موجودة في النقابة، وكانت مشطوبة أساسا من النقابة، وكنا نسير في إجراءات عودتها.

وأضاف أشرف زكى: الناس اللي عاوزين يرجعونا مليون سنة لورا يروحوا يشوفوا حالهم، والفن والموهبة والمهنة العظيمة اللي بنشتغلها متهونش علينا ولا تستحق مننا أننا نعمل فيها كدة، وأنا مرة سألت الشيخ الشعراوي هل الفن حرام؟ فرد عليا فيما معناه إن الفن رسالة.

وأصدر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، بيانا بشأن أزمة الفنانة حلا شيحة مع الفنان تامر حسنى، إذ أعلن رفضه التام لكل محاولات العودة للوراء لنشر معتقدات التيار الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود سواء عبر صفحات الوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن.

وأكد المجلس أنه لن يقف ساكنا، أمام محاولات تشويه الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة.

وشدد، على الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية بصفة خاصة، إذ أن خروج البعض عن دائرة الفن وعودتهم المتكررة له تعبر عن تذبذب فكرى ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية وهي حالات نادرة وإلا تعبر إلا عن ذاتها.

وأهاب المجلس، بمقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوى مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى.