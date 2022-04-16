يسرا تعترف.. عشت الفشل 4 سنوات وقدّمت أفلامًا لم يشاهدها أحد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة يسرا عدم وجود نجاح ساحق مستمر أو فشل دائم ومتواصل، وأشارت إلى أن حياتها شهدت عدة منعطفات ما بين النجاح والفشل، وتذكرت مرورها بأربع سنوات من الفشل قدمت فيها 25 فيلمًا لم يشاهدهم أحد، ولكن بعدها تجاوزت هذه المرحلة ونجحت.

وأضافت يسرا خلال استضافتها في برنامج “اتنين اتنين” مع المذيعة إيناس سلامة الشواف عبر “راديو إنرجي”: “في بدايتي مانجحتش 4 سنين لأني كنت عاملة نحو 25 فيلم ماتشافوش، وأما اتعرضوا كان توقيت نزولهم مش مناسب لكن المهم الواحد يعمل اللي عليه”.

وقالت: “بحب النجاح أوي بس مفيش حد على طول في نجاح ساحق، من 10 سنين قدمت مسلسل (شربات لوز) كانت بنت من حارة دمها خفيف والسنة دي ست كلاس عكس شربات تمامًا، إحنا بندور كتير عشان نقدم المختلف”.

تابعت قائلة: “الفعل لازم يبقى حلو والقول لازم يبقى حلو وماينفعش واحد يغلب التاني وأما بنسمع كلام حلو بنتحفز للأحسن في شغلي الكلام عن الفعل ممكن يحرقه فمبحبش اتكلم عنه إلا بعد فترة، واستقبل النقد المفيد لكن لما بيكون بقصد الشتيمة فقط مابحبش أقرأه وبحس بيه زي ما بحس بالتملق، أما المدح والكلام الحلو يسعدني لأنه بيتوج مجهودي”.

وواصلت يسرا كلامها قائلةً: “كل واحد فينا بيحب ويكره بس الكراهية اللي تقضي على شخصيتك وتخلي كل تفكيرك الانتقام يبقى ده مرض، لكن إنك تعرفي تحبي ده هايل لو معرفتيش ابعدي، والخير والشر من قابيل وهابيل وكلنا مخلوقين من الجانبين دول وبنمر بيهم والمهم هو التحكم في الأذية”.

واختتمت حديثها قائلة: “الجسد فاني بيروح وجماله بيروح والجسد هو اللي بيموت لكن الروح هي الأبقى وهي اللي بنستحضرها للناس اللي فقدناهم وبنفتكر كلامهم وحضنهم وتفاصيلهم، المرض بيفرق مع كل إنسان وكلنا مرينا بالمرض وبالصحة ولازم نعرف قيمة الصحة؛ لأن من غيرها مانعرفش نعيش، وكلنا بنخاف بس الخوف بيختلف من شخص للتاني ومن نوع خوف للتاني والأمان وراحة النفس والطمأنينة ونعمة كبرة لازم نحمد ربنا عليها يوميًا، ولكن تفاءلوا بالخير تجدوه والتشاؤم بيجر اطلاقة السلبية”.