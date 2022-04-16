شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: العودة للتراجيدى بـ"العائدون" سببت قلقى ورد الفعل ريحنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم هانى رمزى عن مسلسل "العائدون"، الذى يعرض طوال شهر رمضان على قناة Dmc، وذلك فى مداخلة هاتفية فى برنامج "هليلة فى 30 ليلة" المذاع على ميجا إف إم، قائلا: "جالى ورق مسلسل العائدون عشان أكون ضيف فيه، وبعمل فيه مهمة معينة، ولما قرأت النص، اندهشت ووجدت إنه فى إجماع على ترشيحى لهذا الدور".

وأضاف هانى رمزى: "من زمان وأنا بلعب أدوار تراجيدى وكلاسيكيات فى إطار التمثيل والتدريب بالأكاديمية، لكن العودة للتراجيدى على الشاشة كان مسبب قلق ليا، بس رد الفعل ريحني جدا، ويمكن ده يؤثر علي اختياراتي بعد كده".

وتابع هانى رمزى: "فنانين مصر بكل خير، وبيحبوا مصر بجد، وأنا واحد من هؤلاء الفنانين، ومهنتنا مهنة عظيمة، وده واجبنا، إننا نقدم عمل ينور عقول الناس ويدق ناقوس خطر، مش بس لمصر أو العالم العربي، لأ العالم كله، لأن الإرهاب قضية عالمية، ولما قرأت المسلسل اكتشفت هذا العالم".

واختتم هانى رمزى: "مهما الفنان كبر لازم يقلق ويذاكر كويس في خدمة الشخصية، وقعدت مع متخصصين وقعدت مع المخرج والمؤلف، عشان أعرف ازاي أطور الأدوات في سبيل إتقان الدور".

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".