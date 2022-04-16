شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 14.. ريهام حجاج تقدم دليل براءتها للشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، بذهاب يارا "ريهام حجاج" وخالد "كريم قاسم" إلى قسم الشرطة لتقديم الأدلة التي تثبت براءتها دون مشورة أبيها أو المحامي الخاص بها.

يذهب الضابط "عصام السقا" بقوة أمنية إلى مكان "شوقى" محمود حافظ الذى دلت عليه يارا "ريهام حجاج" لكنه لا يجد أي شخص، وبسؤال أحد الجيران يخبروه بأنه ترك المنطقة وسافر إلى العراق، لكن رجل آخر يقول إنه كاذب، وأن شوقى وزوجته "علية" موجودان فى المنطقة ولم يغادرا.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة كل من: ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.