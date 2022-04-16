شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 14.. محمود حجازى يخطط للتخلص من شريكه فى الإرث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 14 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، بمشهد يكشف مراقبة يوسف "أيمن القيسونى" لريهام حجاج، خلال مقابلتها شوقى "محمود حافظ" وذهابها إلى الحى الذى يسكن فيه.

اجتمع الدكتور حامد "توفيق عبد الحميد" بابنه ياسر "محمود حجازى" وأخبره الأخير أنه ليس غاضبا من زواجه الثانى، وأنه سيتابع حالة زوجته خلال وجودها فى المستشفى، فى الوقت التي ترغب فيه زوجته "نورهان" فى مغادرة المستشفى لأنها لا تشعر بالراحة، ويبدو أن "ياسر" يخطط للتخلص من جنينها عن طريق إعطائها بعض الأدوية حتى يتخلص من الجنين الذى سوف يشاركه فى الإرث.

يبدأ ياسر "محمود حجازى" مخططه للتخلص من الجنين، ويكلف السكرتيرة الخاصة به لإعطاء زوجة أبيه "نورهان" حقنة للتخلص من حملها والولد الذى سيشاركه الميراث.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة كل من: ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.