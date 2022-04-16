شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 14.. يسرا فى ورطة بسبب أنتيكاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل أحلام سعيدة، على قناة on، قيام يسرا بالبحث عن فواتير قطع الأنتيكات التي اشترتها على مدار عمرها، وذلك بسبب التحفظ على تلك الأنتيكات بمنزلها لحين صدور تقرير يفيد بكونها مجرد تحف أم قطع أثرية.

وكان حرامى اقتحم منزل فريدة هانم "يسرا"، لمحاولته سرقة أنتيكاتها وأبلغت فريدة هانم الشرطة والتي حضرت واكتشفت كم الأنتيكات الموجود في غرفة لدي فريدة هانم، لتضع بعدها الشرطة حارسا داخل المنزل لحراسة الأنتيكات، وشهدت أحداث المسلسل قيام غادة عادل بعزومه زميلها ستيف إلى منزل شقيقتها انتصار، حيث أراد أن يأكل ملوخية ومحشى ويبدو أنه سيكون عريسا محتملا لها

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطى مشاكلهن.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض على قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.