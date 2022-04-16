شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 14.. صفوان يفرض شروطه مقابل تفاصيل خطة نقل جنود داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناة dmc إثارة شديدة، وذلك بعدما أحس "كامل" الذى يساند تنظيم داعش بأن هناك خيانة من مساعده "صفوان" ذراعه اليمنى، وأن مقتل سارة لم يكن طبيعيا، إذ اكتشف أنها كانت تسرقه، وقال له: "من المؤكد أن هناك شريكا لها فى تلك الأمور".



مسلسل العائدون 14

مسلسل العائدون

ثم تطور الأمر لقيام كامل بطلب شخص آخر ألمح له بأنه يريد منه أن يكون بدلاً من "صفوان"، ثم ذهب الأخير لمقابلة "خالد" هاني رمزي، وأخبره بأن أمره انكشف مشككاً فى أن الأخير قد يكون السبب وسأله هل سرب أية معلومات خاصة به لـ كامل من أجل الضغط عليه أكثر.

"خالد" هاني رمزي بدوره نفى الأمر، مؤكداً بأنه لن يقدم على هذا الأمر أبداً، وطالبه بالهدوء، مطالباً إياه بضرورة الإتيان بخطة نقل جنود داعش إلى البلاد العربية، إلا أن صفوان أخبره بشروطه فى مقابل ذلك، أولها الحماية بنقله لمكان آمن، بالإضافة للحصول على مبلغ يصل إلى 5 ملايين دولار يتم وضعه فى حساباته بالبنوك.

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".