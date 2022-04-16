شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يتألق بحفل غنائى كامل العدد فى دار الأوبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير على الحجار أمسية غنائية، ضمن فعاليات برنامج الأوبرا الرمضاني على خشبة مسرح النافورة والذى رفع شعار كامل العدد.

فعلى المسرح احتفى الجمهور بالحجار الذى قدم لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، وأعلن سعادته بهذا اللقاء وبدأ فى استعراض مجموعة من أيقونات أعماله الفنية التى قدمها على مدار مشواره الفنى، كان منها السيرة الهلالية، حرما يا سيدى، على أد ما حبينا، يا رب، أنا كنت عيدك، زى الهوا، فى هويد الليل، غوايش، تجيش نعيش، مسألة مبدأ، رمضان كريم، الليل وآخره، لما الشتا يدق البيبان، الزين والزينة، مفيناش من خوف، هنا القاهرة، كناريا، العروسة، عارفة، وبوابة الحلوانى.



على الحجار



الفنان على الحجار

على الحجار على المسرح

على الحجار



على الحجار



على الحجار

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب على الحجار هو تتر مسلسل "جزيرة غمام" الذى يعرض فى موسم دراما رمضان الحالى على شاشة قناة الحياة.

وأرجع الفنان على الحجار، سبب غيابه عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات قائلا إنه يعود لسببين، الأول هو الاختيار، موضحاً أن جودة العمل أهم شيء لديه وهو ليس متسرع على الغناء كون "أهم حاجة عندى الاختيار"، وتابع: "وفيه سبب تانى.. مفيش مطرب بيقول أنا هروح أغنى في المسلسل ده.. مفيش حاجة اسمها كدا ولا بتحصل.. اللى بيحصل إن يا إما المخرج أو المنتج هما اللى بيختاروا مين اللى يغنى"، مشيراً إلى أن لديه رصيدا هائلا من الأغانى يكفيه حتى الموت، وتابع: "بينى وبين الموسيقار عمار الشريعى أكثر من 800 أغنية وده مكفينى لحد ما أموت".