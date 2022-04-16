شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المشوار الحلقة 14.. محمد رمضان يخون ورد مع عزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية عرض الحلقة 14 من مسلسل "المشوار"، الكشف عن علاقة "ماهر" محمد رمضان مع "عزة" ندى موسى صديقة زوجته "ورد" دينا الشربيني، وذلك في وقت لاحق قبل أن تتعرف عزة علي المغني "شامل"، أحمد صفوت.

وكانت أحداث المسلسل كشفت عن قيام محمد رمضان "ماهر" بإبلاغ ابن عمه بقصة الآثار التي يبحث لها عن مشترٍ، حيث قام بتحذيره من الدخول في ذلك الطريق، فيما شهدت الأحداث قيام ورد "دينا الشربيني" بالذهاب لشقيقتها للاطمئنان عليها، فيما ذهبت لترى ابنها والذى تركته لدى مدرب كرة القدم.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وتدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.