ملف سرى الحلقة 14.. العثور على سلاح الجريمة وساعة يد لشريف المالكى فى خزينة إدوارد

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل ملف سرى، للنجم هانى سلامة، العديد من الأحداث، حيث اقتحم ليل المصرى "محمد محمود عبد العزيز" جلسة مريم المالكى "عائشة بن أحمد" والمستشار يحيى "هانى سلامة"، وسألها متعجبا هل تأتين هذا المكان كثيرا فردت بالنفى، واستأذن يحيى وانصرف لكنه ظل منتظرا خروج ليل حتى يراقبه ويعرف مكانه، وبالفعل مشى وراءه بالسيارة، ولكن اكتشف ليل وواجهوا بعضهم البعض، وحذر ليل يحيى من أن يقترب من طريقه بالإضافة لأن يبعد عن مريم المالكى، ونبهه إذا كان يريد أن يعرف سر فلوس نور خطيبته عليه أن يسأل أمنية "دنيا عبد العزيز" أو ريم.

يدخل كريم "مهند حسنى" حجرة والدته "لبنى ونس" والتى كانت مريضة وملازمة الفراش، وكانت معها أخته أمنية، وسألهم على النقود التى وجدوها فى حساب نور، ولكن تفاجأت الأم كما فجر لها مفاجأة أخرى أن حازم "إدوارد" قبض عليه بتهمة قتل نور وشريف المالكى، انهارت الأم وطلبت منهم أن يخرجوا من الحجرة، ذهب شاكر "نضال الشافعى" لمنزل أمنية وأخذها معه لأن النيابة تريد تفتيش الشقة، وبعدها اكتشف كريم أن أمه قد فارقت الحياة.

اكتشفت النيابة سلاح فى خزنة حازم، وكان يبدو أنه نفس السلاح الذى استخدم فى قتل نور وشريف، كما وجدوا ساعة ثمينة فى الخزنة منقوش عليها اسم شريف المالكى، وبمواجهته اعترف أن هذا السلاح ملكه لكنه لم يستخدم فى شيء والساعة كان قد أهداها شريف له عندما التقى به، ومن جانب آخر يذهب هارون المالكى "محسن محيى الدين" للاطمئنان على أخوه يوسف المالكى ولكن بمجرد أن يسمعه يوسف ينزل مسرعا من حجرته ويطلق عليه الرصاص ولكن لا يصاب، ويكتشف هارون أن يوسف قد أصيب بالزهايمر وأصبح يتصرف تصرفات غريبة.

مسلسل "ملف سرى" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.