شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 14.. بداية حرب هدم الثوابت بالإلحاد والترويج للشذوذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناة dmc، تطورات على صعيد الأحداث، فبدأت بمعرفة "علاء" محمد عادل بتفتيش منزله من قبل أشخاص يتبعون تنظيم داعش، الذى يود التعرف عليه أكثر قبل حسم القرار فى ضمه إليهم.

كما شهدت الحلقة أيضاً مقابلة محمود عبد المغني بـ قائده فى الجهاز الأمني المصري، والذى تم فيها إخباره بأن حرب التشكيك فى الثوابت بدأت بالترويج للشذوذ وهدم الثقة فى الأديان بالكامل.



مسلسل العائدون الحلقة 14

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".