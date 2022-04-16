شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال عن "الكبير أوى 6": ربنا يسعد قلب كل صناع المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار مسلسل "الكبير أوي 6" إعجاب الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، لذلك قرر التعبير عن مشاعره، وكتب من خلال حساب على فيس بوك: "ربنا يسعد قلب أحمد مكي وأحمد الجندي، وكتّاب وكل صناع وممثلى مسلسل الكبير أوي، هما الضحكة الرايقة المحترمة اللطيفة بعد الفطار، منتهى اللطف والخفة والجمال".



عبد الرحيم كمال

وبدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوى 6، بمرض العترة "مصطفى غريب" ابن الكبير "أحمد مكى" ويأتى دكتور ربيع "بيومى فؤاد" للكشف عليه ومعرفة سبب تعبه، ويكتشف الكبير أن العترة ليس مريضا ولكن توجد بنت فى المدرسة تتنمر عليه وذلك لحجمه الكبير.

ويذهب الكبير إلى المدرسة مع العترة ويقابل الناظر ويريد منه أن يحل الموضوع وينقل البنت من الفصل أو ينقل العترة و لكن يبلغه أنه سوف يتدخل لوقف تنمر البنت، ثم يأتى الكبير بها إلى الدوار ويطلب منها عدم التعرض لنجله العترة ولكن تبلغه أنها ليست خائفة منه.

وفى اليوم التالى تظل البنت تتنمر على العترة وتطلب منه عدم الاشتراك فى المسرحية، ويعود العترة للدوار فى حزن شديد تتحدث معه مربوحة "رحمة أحمد"، وتقنعه بأن يشترك فى المسرحية ولا يسمع لتنمر البنت عليه وبالفعل يأخذ دورا فى المسرحية.