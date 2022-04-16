شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك تتلقى صدمة عمرها فى مسلسل "توبة" على mbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت صبا مبارك صدمتين متتاليتين في الحلقة الخامسة عشر من الدراما الشعبية توبة، بعدما يكشف لها عن سر وصولات الأمانة التي كتبها لوالدها لكن بعد فوات الأوان. كانت إحسان أصبحت في حماية توبة بعدما دافع عنها عندما حاول زينهم التحرش بها في السوق، إلا أنها تصدم بعدما تكتشف أنه هو اللص الذي اقتحم محل والدها ليسرق المفتاح الغامض الذي وجدته في الحلقات السابقة ولم تتمكن من معرفة سره.

وفى مواجهة قوية مع عمرو سعد يكشف لها سر المفتاح ووصولات الأمانة وهو أن والدها أجبره على كتابة وصولات الأمانة حتى يبتعد عنها بعدما طلب منه تزويجه ابنته، وأن المفتاح هو لمكان سري كان يعمل فيه تحت إدارة والدها في تهريب المخدرات بعد إخفائها في البضاعة،ولم تكد صبا تستوعب الصدمة الأولى حتى تلقت الصدمة الثانية عندما اتجهت للمستشفى حيث يرقد والدها لتخبرها الممرضة بوفاته.

وتقدم صبا في المسلسل دور إحسان مطاوع، حبيبة توبة الأولى قبل أن يهرب إلى بورسعيد، وخلال هروبه يسقط والدها مريضاً، فتتولى إدارة تجارته في قطع غيار السيارات، وتواجه مطامع طرزان الذي اشترك مع توبة سابقاً في أعمال سرقة عنيفة، وبينما يصر الجميع على أن والدها لن ينجو من الغيبوبة التي سقط بها، تصر هي على الحفاظ على حياته رغم سوء حالتها المادية، مع رفض شقيقها وزوجة والدها.

مسلسل توبة من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وهو من إخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"، بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".

وتشارك صبا أيضاً في مسلسل سوتس بالعربي الذي تدور أحداثه داخل مؤسسة كبيرة للمحاماة، وتظهر صبا بدور فريدة التي تدير المؤسسة. مسلسل Suits هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الإسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا. يشارك صبا مبارك البطولة النجوم آسر ياسين، وأحمد داوود، وتارا عماد، وريم مصطفى. والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجنايني.