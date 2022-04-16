شكرا لقرائتكم خبر عن المداح 2 الحلقة 15.. حمادة هلال يتلقى صدمة قاسية بسبب سهر الصايغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" عودة هبة شقيقة صابر المداح "حمادة هلال" بعد أن عرف مكانها المداح من حسن "خالد سرحان".

وعقب عودة هبة إلى منزل والدتها عفاف "عفاف رشاد" تعترف لها أنها أجرت تحليل الـDNA لإثبات حقيقة نسبها لها وتطالبها هى ونجلها صابر المداح بالذهاب للمستشفى لإجراء نفس التحليل للتحقق من نسبها لهم.

ومن جديد تظهر الجنية مليكة "سهر الصايغ" لصابر المداح فى المستشفى خلال زيارته لخالته صفاء "حنان سليمان"، لتؤكد له أنها لن تتركه، بعدها يدخل صابر فى حالة هستيرية صعبة إلى أن تختفى من أمامه تماما.

يفاجئ أبو الخير "كمال أبو رية" صابر المداح بأن مدام ملك صاحبة مجموعة شركات كبيرة تريد مقابلته والتعاون معه فى عدة مشاريع خيرية بعد حريق محصول أرضه الزراعية، فيقرر المداح تأجيل مقابلتها، إلى أن تأتى له رحاب "هبة مجدي"، والتى تؤكد له تخوفها من مقابلة سيدة الأعمال تدعى ملك سليمان صاحبة الشركة التى كان يديرها زوجها الراحل منير الشهاوى قبل وفاته، نظرا لأن زوجها كان يتلاعب فى أوراق الشركة وحصل منها على مبالغ طائلة دون وجه حق، فيعترف لها المداح بأن هذه السيدة تريد مقابلته أيضا، فيحسم المداح قراره ويوافق على مقابلتها.

وفى مفاجأة كارثية وصادمة لصابر المداح فى ختام الحلقة، بعدما يقرر الذهاب إلى سيدة الأعمال ملك سليمان صاحبة الشركة، وبعدما يدخل مكتبها يتفاجأ أنها هى مليكة الجنية التى تحاربه وتريد قتله هو وأسرته على خلفية حرقه كتب السحر وتسببه فى مقتل جن من أقاربها.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاماً من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وهو أول عمل يجمع بين أحمد عبدالعزيز والفنان جمال عبدالناصر منذ التسعينيات وتحديدا منذ آخر عمل جمعهما وهو مسلسل "الفرسان" وقدم عام 1994.

"المداح" يعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.