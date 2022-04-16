الفوز يمنحه صدارة الدوري.. إنتر ميلان يحقق انتصاره الثالث

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

حقق إنتر ميلان انتصاره الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 3-1 على مضيفه سبيتسيا ليتصدر فريق المدرب سيميوني إنزاجي المسابقة اليوم الجمعة.

ومع إقامة مباراة ميلان المتصدر وجنوة في وقت لاحق اليوم، كان إنتر حامل اللقب يدرك أن الفوز في ليجوريا سيمنحه صدارة الدوري.

وبعد بداية متواضعة، هز لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الشباك بعد تمريرة من دانيلو دامبروسيو ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 31.

وواصل إنتر بحثه عن الهدف الثاني الذي جاء عبر المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 73.

وفرض جوليو ماجيوري قائد سبيتسيا على الضيوف نهاية مثيرة للمباراة بعدما قلص الفارق، لكن البديل أليكسيس سانشيز أضاف الهدف الثالث لإنتر في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع إنتر رصيده إلى 69 نقطة من 32 مباراة متقدما بفارق نقطة واحدة عن جار ميلان قبل مواجهة جنوة في سان سيرو. وظل سبيتسيا في المركز 15 برصيد 33 نقطة.

وقال إنزاجي لسكاي سبورت إيطاليا “أعتقد أنه كان انتصارا بفضل النضج. كنا نعرف أن المباراة لن تكون سهلة. لم تعجبني أول عشر دقائق من المباراة، سمحنا لهم بالعديد من الفرص. لكنه كان انتصارا مهما لنا.

“صنعنا الكثير من الفرص ساعدتنا على الانتصار في اخر ثلاث مباريات وهم أمر مهم بالنسبة لثقتنا في أنفسنا”.

وبعد فوز واحد في سبع مباريات بالدوري قبل رحلة الفريق لمواجهة يوفنتوس منافسه على اللقب قبل أسبوعين، تراجع إنتر في سباق الفوز باللقب.

وعقب الفوز 1-صفر في تورينو لم يتراجع فريق إنزاجي أو ينظر للخلف.

وبعد فرصتين مبكرتين خطيرتين على مرمى إنتر في ليجوريا، نجح بروزوفيتش في اقتناص هدفه الأول في الدوري هذا الموسم ووضع إنتر في المقدمة.

وهيمن إنتر على الشوط الثاني، وكاد أن يتقدم عبر فرصتين لإيفان بريشيتش ودينزل دمفريس قبل أن يستغل مارتينيز تمريرة عرضية من بريشيتش ليضاعف تقدم الضيوف.

وقلص ماجيوري الفارق قبل دقيقتين من النهاية، لكن سانشيز أنهى هجمة مرتدة ببراعة ليحرز الهدف الثالث.