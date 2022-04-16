مع نهاية الموسم.. ماتيتش يرغب بالرحيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

قال نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد اليوم الجمعة إنه سيغادر النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم الحالي ليسدل الستار على خمس سنوات قضاها في أولد ترافورد.

وخاض الدولي الصربي، الذي يرتبط بعقد حتى 2023 مع يونايتد، 26 مباراة في جميع المسابقات مع النادي هذا الموسم.

وكتب اللاعب البالغ عمره 33 عاما على انستجرام “لقد أبلغت مجلس الإدارة والمدرب واللاعبين بقراري. “لقد كان شرفا كبيرا وامتيازا أن ألعب لهذا النادي الرائع. شكرا جزيلا للجماهير على دعمها المستمر.

“سأبذل الآن كل شيء حتى نهاية الموسم لمساعدة زملائي في إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة”.

وانضم ماتيتش إلى يونايتد من تشيلسي في 2017 عندما كان جوزيه مورينيو يتولى المسؤولية في أولد ترافورد بعد أن كان في السابق لاعبا مؤثرا مع المدرب البرتغالي خلال حملة تتويج النادي اللندني باللقب في 2014-2015.

ويحتل يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة من 31 مباراة. وسيستضيف نوريتش سيتي متذيل الترتيب يوم السبت.