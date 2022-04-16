شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يوجه رسالة إلى العنصر الأجنبى فى الحلقة 14 من "الاختيار 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 14 من مسلسل "الاختيار 3" اجتماعا بين خالد الصاوى "خيرت الشاطر" وعبد الرحمن حسن "عصام الحداد" والعنصر الأجنبى، وحديث عن إنشاء جيش خاص بجماعة الإخوان الإرهابية وكيفية تسليحهم.

وأرسل أحمد عز، الذى يجسد شخصية ظابط المخابرات العامة مروان العدوى، رسالة إلى العنصر الأجنبى على هاتفه بصورة له، وعلق عليها قائلا: "شكرا على حسن تعاونكم معنا، ما جعله يهرب من الاجتماع".

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3 الذى يعرض على قناة on، حشد جماعة الإخوان لعدد من النساء للانضمام إلى صفوف المجاهدات في الجماعة، ومنهم إسراء زوجة الإرهابي أبو منير الذى لقى مصرعه، حيث تم نقلها من العريش إلى القاهرة لتزويجها إلى عنصر جهادى آخر.

بينما ظهر في المشهد التالي ضابط المخابرات الحربية مصطفى، والذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا مع رئيسه في العمل يطلب منه سرعة إنقاذ إسراء من بين أيدي الجماعة الإرهابية وتحريرها، وتمكنت فرقة 777 من تحرير إسراء من أيدى الإرهابيين ونقلها إلى مكان آمن.

وعرضت الحلقة تسجيلا لعبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخوانى وهو يتحدث عن حازم صلاح أبو إسماعيل، ويقول: "كنت أرى في حازم صلاح أبو إسماعيل هذ الإنسان المتدين وصوله للسلطة كارثة، أنا قولتله الكلام ده يا سيادة اللواء.. إيه اللي بتعمله ده وصولك للسلطة كارثة، هي مصر تستحمل الهباب اللي بتعمله، لكن للأسف كان له مناصرين ومؤيدين وجت من عندنا ربنا، ولا كنت أعرف إن أمه أمريكية".

وكشفت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "العصيان المدنى"، باجتماع بين السيسي وعدد من قيادات القوات المسلحة، وقال السيسي: "محدش عارف مين بيحكم البلد، المرشد ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر، لكن واضح إن القرار مش بإيد مرسى، القرارات بتُفرض عليه، جماعة الإخوان كشفت نفسها ودخلت فى مواجهة مع القوى الوطنية، وتدخل الجيش ليس سهلا، ومرسى يجب أن يعرف أنه رئيسا لكل المصريين وليس لفصيل واحد".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.